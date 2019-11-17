Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Şarkıcının yeni albümünü dört gözle bekleyen Gülşen hayranları, hayal kırıklığına uğradı.

MÜZİĞE ARA VERECEK

2017'de ilk çocuğu Azur'u kucağına alan ünlü şarkıcı Gülşen, ikinci kez anne olmak istediğini ve bu yüzden de müziğe biraz ara vermeye hazırlandığını açıkladı.

LONDRA'DA MÜZİK ÇALIŞMALARI

Ancak Gülşen bu süre boyunca notalardan uzak duramadığı da ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Ozan Çolakoğlu'nun Londra'da olduğu ve müzik çalışmalarına devam ettiği, Gülşen'in de ona eşlik ettiği belirtildi.

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