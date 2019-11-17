taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Yeni albüm çıkarması beklenen şarkıcı Gülşen, ikinci kez anne olmak istediğini ve bu yüzden de iş temposunu azaltacağını belirtti.

Haber Merkezi | 17.11.2019 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcının yeni albümünü dört gözle bekleyen Gülşen hayranları, hayal kırıklığına uğradı.

MÜZİĞE ARA VERECEK

2017'de ilk çocuğu Azur'u kucağına alan ünlü şarkıcı Gülşen, ikinci kez anne olmak istediğini ve bu yüzden de müziğe biraz ara vermeye hazırlandığını açıkladı.

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

LONDRA'DA MÜZİK ÇALIŞMALARI

Ancak Gülşen bu süre boyunca notalardan uzak duramadığı da ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının eşi Ozan Çolakoğlu'nun Londra'da olduğu ve müzik çalışmalarına devam ettiği, Gülşen'in de ona eşlik ettiği belirtildi.

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Gülşen, ikinci çocuğa vakit bulamıyor- HABERİ

Gülşen, annelik için müziğe ara verecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

112
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

165
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

72
Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

21
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

23
Düğünde çiğ köfte kestiler

Düğünde çiğ köfte kestiler

22
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir