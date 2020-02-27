Gülşen: En pahalı biziz

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis stüdyoda geç saatlere kadar çalıştılar.

Ünlü şarkıcı, stüdyo çıkışı objektifleri fark edince gece yarısı olmasına rağmen anında güneş gözlüğünü taktı. Şarkıcı makyajsız haliyle görüntü vermek istemedi.

Gülşen “İngiltere’yi seviyorum ama Türkiye’ye gelince taşı toprağı öpmek istiyorum, memleketimi çok özlüyorum. Ülkemin eşi benzeri yok” diye konuştu.

"FİYAT KONUŞMAK AYIP"

“En pahalı besteleri sizin yaptığınız söyleniyor, doğru mu?” sorusuna ise “Tabii ki en pahalı biziz, doğru. Fakat fiyat konuşmak ayıp” yanıtını verdi.

Şarkı başına 500 bin lira Gülşen ile birçok albüme aranjörlük yapan Ozan Çolakoğlu, söz, müzik ve düzenleme dahil şarkı başına 500 bin lira alıyor. Gülşen sahneye de 100 ila 150 bin TL’ye çıkıyor.