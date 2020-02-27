taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1605
Euro
6.7229
Altın
1650.99
Borsa
115171.27
Gram Altın
326.779
Bitcoin
53882.46

Gülşen: En pahalı biziz

Gülşen ile müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu, Londra dönüşü şarkıcı Edis ile stüdyoya kapandı.

Haber Merkezi | 27.02.2020 - 07:35..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis stüdyoda geç saatlere kadar çalıştılar.

Ünlü şarkıcı, stüdyo çıkışı objektifleri fark edince gece yarısı olmasına rağmen anında güneş gözlüğünü taktı. Şarkıcı makyajsız haliyle görüntü vermek istemedi.

Gülşen “İngiltere’yi seviyorum ama Türkiye’ye gelince taşı toprağı öpmek istiyorum, memleketimi çok özlüyorum. Ülkemin eşi benzeri yok” diye konuştu.

Gülşen: En pahalı biziz

"FİYAT KONUŞMAK AYIP"

“En pahalı besteleri sizin yaptığınız söyleniyor, doğru mu?” sorusuna ise “Tabii ki en pahalı biziz, doğru. Fakat fiyat konuşmak ayıp” yanıtını verdi.

Şarkı başına 500 bin lira Gülşen ile birçok albüme aranjörlük yapan Ozan Çolakoğlu, söz, müzik ve düzenleme dahil şarkı başına 500 bin lira alıyor. Gülşen sahneye de 100 ila 150 bin TL’ye çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Beren Saat'ten doğum günü mesajı
Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yaşı için Instagram sayfasında ilginç bir paylaşım yaptı.
Hadise aşkını ilan etti
Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile kısa süreli bir kriz yaşayan ünlü şarkıcı, "Sana ait olan her şeyi istiyorum" dedi.
İrem Derici: DM'den yürüdüklerim sevgilim oldu
İrem Derici, beğendiği erkeklerle nasıl tanıştığını anlattı.
Şeyma Subaşı, koronavirüsün olduğu ülkelere gitti
Şeyma Subaşı'nın son dönemde tatil için gittiği ülkelerin birçoğunda, koronavirüs paniği yaşanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
582
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
46
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
7
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
6
Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar
Antarktika'daki buzul erimelerine ilişkin fotoğraflar
8
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16
İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu
İstanbul'da bir kişi silahını aldığı polisi vurdu
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir