Gülşen'den iddialı kıyafet yorumu

Sahnelerin aranan ismi Gülşen'den yine çok çarpıcı açıklamalar geldi.
Bir konser çıkışı magazin gazetecilerinin sorularını cevaplayan ünlü popçu, giydiği iddialı kıyafetlere yönelik konuştu.
"BENİM GÜZEL KARIM DİYOR"
Bir gazetecinin 'eşiniz giydiğiniz kıyfatlere tepki gösteriyor mu' şeklindeki bir sorusunu yanıtlayan Gülşen, "Evet Ozan, giydiğim şeylere çok tepki veriyor. Aşırı beğeniyor. Benim güzel karım diyor." şeklinde konuştu.
İşte ünlü sanatçı Gülşen'in çıktığı konserlerde giydiği kostümlerden bazıları: