1 Doğu Perinçek'in Kasım Süleymani üzüntüsü Doğu Perinçek, Amerika'nın operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "İran’ın şehitleri, hepimizin şehitleridir." ifadelerini kullandı.

2 Apple, iki adet ucuz iPhone modeli satışa çıkarabilir Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı ve daha ucuz olması beklenen iPhone SE 2 modeline ek olarak, ikinci bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

3 Samsun'da fuhuş vaadli dolandırıcılık Samsun'da bir şahıs, tanıştığı kişiyi Rus kadınla fuhuş yapacağını söyleyerek dolandırdı.

4 Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var İran'ın Orta Doğu'daki kılıcı olarak gösterilen Süleymani; Suriye'de birçok kenti yerle bir etti, Türkiye'ye mülteci göçüne neden oldu.

5 Fethiye'de göçmen botu battı: 8 ölü Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

6 Gülşen'den iddialı kıyafet yorumu Gazetecilerin 'eşiniz kıyafetlerinize tepki veriyor mu' sorusuna yanıt veren ünlü popçu, "Evet çok tepki veriyor. Benim güzel karım diyor." dedi.