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Gülşen'in evi elinde kaldı

Gülşen, 15 milyona aldığı evini satamadı kiraya veriyor.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 08:33..
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Aranjör Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen, oğlu Azur’u dünyaya getirdikten sonra rezidansta bulunan dairesini satışa çıkarmış ve ailesiyle beraber Rumelihisarı’ndaki bir eve taşınmıştı.

İngiltere'ye yerleşen şarkıcının 30 milyon liraya satmak istediği eve, uzun süre alıcı çıkmadı.

KİRAYA VERMEK İSTİYOR

Yıllar önce 15 milyon liraya aldığı penthouse daireyi 30 milyon liranın altında bir fiyata satmak istemeyen Gülşen, evi kiralamaya karar verdi.

İNDİRİM YOK

Ünlü popçunun belirlediği kira bedeli ise 35 bin lira. Gülşen’in, kiracı bulamaması halinde bile rakamda indirime gitmeyeceği söyleniyor.

Gülşen'in evi elinde kaldı

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