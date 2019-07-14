Dün Ankara'da bir konser veren şarkıcı Gülşen, yine yaptığıyla gündeme bomba gibi düştü.

HAYRANININ İSTEKLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Konser sırasında sanatçının erkek bir hayranı, sanatçıya bir arkadaşının doğum günü için Gülşen'den kutlama yapmasını istedi, pankart açtı. Sahneye davet edilen hayran bir de selfie çekilmek istedi.

HAYRANIYLA DUDAK DUDAĞA GELDİ

Şarkıcı, hayranının bu istediğini de kırmadı ve ardından birlikte selfie çekildiler. Tam bu sırada ise olanlar oldu. Hayranına bir de öpücük vermek isteyen Gülşen, neredeyse hayranını dudağından öpüyordu.

Gülşen'in hayranı kendisini sahneye attı VİDEO



"DAYANAMADIM ÖPTÜM"

Gülşen sosyal medya hesabından videonun altına ise, "Ve selfie derkeen dayanamadım öptüm." ifadelerini kullandı.