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Gümrükler kapanınca pazarda fiyatlar düştü

Koronavirüs nedeniyle gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düşmesine rağmen, salgın nedeniyle pazar yerleri boş kaldı.

DHA | 17.03.2020 - 16:29..
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Irak, İran ve Suriye gümrük kapıları kapatıldı.

Kapatılan gümrük kapılarından dönen yüklü miktarda kaliteli sebze ve meyve Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde satışa sunuldu.

Yüzde 90’ı aşan oranlarda ucuzlayan sebze ve meyvelerden lahana 30 kuruş, kırmızı lahana 25 kuruş, mandalina 1 lira, soğan 1 lira, patates 1.30 lira, salkım domates 2.5 lira, elma 1.20 lira, portakal 1 liraya alıcıyla buldu.

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -2

PAZARLAR BOŞ KALDI

Sebze ve meyve halindeki uygun fiyatlar, semt pazarlarına da yansıdı ancak önceki haftalarda oldukça hareketli olan semt pazarlarında insan kalabalığının koronavirüs salgını endişesiyle azaldığı görüldü.

"EVE PARA GÖTÜREMİYORUZ"

Pazar esnafından yeşillik satıcısı Hamiyet Kunt, koronavirüs endişesinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, “Durumlar berbat. Eve para götüremez duruma geldik. Baksanıza bomboş. Çok azaldı müşteriler” dedi.

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -3

"KAPILAR KAPATILMASAYDI FİYATLAR 2 KATI OLACAKTI"

Şehmus Altındağ ise dengesiz giden mevsim şartları nedeniyle piyasada ürün bolluğunun az olduğunu kaydederek, “Eğer ihracattaki sıkıntı olmasaydı şu an ürün fiyatları çok daha pahalı olacaktı. Vatandaşlar sebze ve meyveyi en az 2 kat daha pahalı yiyecekti” diye konuştu.

Emekli Raif Doğan da pazar yerinde fiyatları uygun bulduğunu anlatarak, çay ve domates satın aldığını dile getirdi.

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -4

ESNAF DESTEKLENMELİ

Tüketicilerden Servet Doğan ise 10-15 gün önce piyasaların daha hareketli olduğunu, yolda insan kalabalığı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
‘’Şu an pazar yerinde çok az insan var. Yetkililerin bazı şeyleri göz ardı etmemesi, esnafı göz önünde bulundurması lazım. Bu durgunluk insanların ödemelerine yansıyacak ve ticari ilişkileri zedeleyecek boyuta geliyor. Buna karşı devletin önlem alması lazım. Devlet memurları maaş alabilir, sabit maaşlılar gelirlerini alabilir ama esnaf daha büyük sıkıntı içinde. En azından kredi yollarını açarak esnafı desteklemeleri lazım.’’

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -1

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -5

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -6

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -7

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -8

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -9

Sebze ve meyve fiyatları düştü ama pazarlar boş kaldı -10

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