Gümüş fiyatları düşüşte: Baskı sürüyor

Küresel ekonomide belirsizlikler sürüyor...

Gümüş, bir önceki seansta yüzde 5'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına 74 doların altına geriledi.

ABD ve İran arasındaki artan gerilim, piyasaları enflasyon riskleri ve yüksek faiz oranları olasılığına odakladı.

SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington'ın barış şartlarını kabul etmemesi durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara "iki veya üç gün içinde" yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Bu açıklamalar, Trump'ın Körfez müttefiklerinin çağrıları üzerine planlanan bir saldırıyı iptal ettiğini söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Uzun süren çatışma, hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine fiilen kapalı tutarak petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon baskılarını artırdı.

Gümüş ayrıca, yapay zeka ile ilgili hisse senetleri etrafındaki iyimserlik ve veri merkezi altyapısında kullanılan metallere yönelik artan talep sayesinde bu ayın başlarında kaydedilen kazanımlarını da geri verdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,77 dolardan başladı.

Gün içinde en düşük 73,16 dolar, en yüksek de 74,91 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,58 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 107,9 liradan başladı.

Gün içinde en düşük 107,1 lira, en yüksek de 109,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 107,7 liradan alıcı buluyor.