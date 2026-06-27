Gümüş fiyatlarında haftalık değer kaybı yüzde 9’a ulaştı

Piyasalarda belirsizlik sürüyor...

Küresel emtia piyasalarında değerli metaller, makroekonomik veriler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları doğrultusunda baskı altında kalmaya devam ediyor.

59 DOLAR SEVİYELERİNİ TEST ETTİ

Haftanın son gününde tepki alımlarıyla ons başına 59 doların üzerini test eden gümüş, hafta genelinde sergilediği negatif seyir nedeniyle kayıplarını telafi edemedi.

Analistler, düşüş eğiliminin arkasında Fed'in şahin tonlu politika sinyalleri ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonların yer aldığını belirtiyor.

FED’İN SIKILAŞTIRMA MESAJLARI BASKIYI ARTIRIYOR

Para politikasının geleceğine yönelik belirsizlikler, değerli metallerin fiyatlama dinamiklerini doğrudan etkiliyor.

Haftalık bazda yaşanan yüzde 9'luk geri çekilmede FED Başkanı Kevin Warsh, enflasyonu kontrol altına alma ve fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi yapılması yönündeki çağrılarına ve siyasi baskılarına rağmen, bankanın gevşeme döngüsüne erken başlamayacağı beklentisini pekiştirdi.

FED, 2026 yılına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

TEKNİK SATIŞLAR HIZLANDI

Mayıs ayına ilişkin açıklanan manşet PCE enflasyonunun yüzde 4,1 seviyesine yükselmesi, enflasyonist baskıların sürdüğünü göstererek FED'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağı öngörüsünü destekledi.

Tahvil getirilerinin ve dolar endeksinin (DXY) gücünü koruması, faiz getirisi olmayan bir varlık olan gümüşün cazibesini azaltarak teknik satışları hızlandırdı.