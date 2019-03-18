Gümüşhane'de binlerce kişi şehidini uğurladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eleştirilen kadro tercihleri ile ilgili açıklamada bulundu.

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HDP'nin kirli geçmişi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim dönemlerinde barış masalları anlatmaya başlasa da öteki yüzü, herkes tarafından bilinen bir gerçek.