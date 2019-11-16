Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün skandalıyla ilgili soruşturma

Gümüşhane merkeze bağlı Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan, doğal güzelliğiyle görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de, valiliğin verdiği izin sonrasında kazı yapıldı.

Define bulma hayaliyle yapılan kazının ardından Dipsiz Göl kurudu ve Gümüşhane bu güzelliğini kaybetti.

Gümüşhane Valiliği, Dipsiz Göl'ün eski haline getirildiğini savunsa da ortada hala büyük bir çirkin görüntü var.

"GÖLÜN KURUMASINA SEBEP OLAN KİŞİLER..."

Konuyla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, bu çalışmaya izin verenlerin görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında, 15 Kasım 2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

FOTO: Dipsiz Göl'ün eski hali

FOTO: Dipsiz Göl'ün son hali