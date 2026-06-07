Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldüren şahıs tutuklandı

2 Haziran'da Gümüşhane'nin Torul ilçesi Merkez Mahallesi Değirmenyanı mevkinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Halis Pekin (27), henüz bilinmeyen bir nedenle 1,5 yıllık eşi ve 6 aylık oğlunun annesi Arzu Pekin (26) ile evlerinin önündeki odun istifleme alanında tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin'in eşine odunla saldırdı, ağır yaralanan genç kadının olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kamyonetiyle kaçan şüphelinin aracı daha sonra Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, cinayetin ardından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir yakalama çalışması başlatıldığı belirtildi.

350 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Çalışmalar kapsamında 82 ayrı bağ evi, barınak, depo, mağara, maden ocağı kalıntısı ve saklanmaya elverişli alanlar kontrol edildi.

Bölgedeki yayla, mezra ve kırsal alanlarda drone ve termal kameralar kullanılarak arama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.

Operasyon boyunca KGYS kayıtları ile kamu kurumları ve iş yerlerine ait 44 farklı noktadan elde edilen yaklaşık 350 saatlik görüntü incelendi. Ayrıca bölgeden geçtiği belirlenen 176 araç ve içindeki şahıslar tek tek analiz edildi.

SAKLANDIĞI DEPODA YAKALANDI

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda şüphelinin ilçe merkezine girmeden sınır kesimlerinde saklandığı değerlendirildi.

Arama çemberinin daraltılmasıyla birlikte yapılan son operasyonda Halis Pekin olaydan 96 saat sonra ilçe sınırında bulunan depo görünümlü bir müştemilatta yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Arzu Pekin'i darbederek öldüren emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.