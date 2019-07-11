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Gümüşhane'de kaçak yapı sahipleri askere saldırdı

Yaylalara yapılan kaçak yapılar, tek tek yıkılırken; çıkan arbedede yapı sahipleri askere saldırdı. O anlarda kamera kayıttayken, bir kişinin "Türk askerine nasıl vurursunuz" sözleri duyuldu.

DHA | 11.07.2019 - 12:42..
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Gümüşhane'de kaçak yapı sahipleri askere saldırdı

İmar Barışı'nın çıkmasıyla birlikte Karadeniz'de birçok yaylada kaçak yapılar yükselmeye başladı.

Bu yaylalardan biri de Gümüşhane'deki Lenda Yaylası oldu.

Yayladaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler harekete geçti.

Kaçak yapıların sahipleri ise kararı kabullemek yerine askerlere saldırmayı tercih etti.

"TÜRK ASKERİNE NASIL VURURSUNUZ"

İş makinalarını taşlayan yayla sakinlerinden 5 kişi gözaltına alındı.

Bu sırada çekilen görüntülerde bir kişinin "Türk askerine nasıl vurursunuz?" şeklindeki sitemi kameralara yansıdı.

Gümüşhane'de kaçak yapı sahipleri askere saldırdı

Gümüşhane'de kaçak yapı sahipleri askere saldırdı VİDEO

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