Gümüşhane'de ticari araç devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Nureddin Nebati, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

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Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: O çok güçlü biri