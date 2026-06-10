Gümüşhane'de ticari araç devrildi: 1 ölü 2 yaralı
Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kavakpınarı köyü mevkiinde Selami E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kazada yaralanan Asker E., kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Özkan K., aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)