Gümüşhane'de üniversite öğrencisi genç kız evde ölü bulundu

Trajik olayın adresi, Gümüşhane'nin Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil ev...

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olan ve kız kardeşiyle birlikte evin orta katında yaşayan 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI

Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, anne Yıldız’ın feryatları yürek dağladı.

Öte yandan genç kızın ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanması bekleniyor.