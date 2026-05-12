Gümüşte ani hareket: Yükselişe eşlik etti

Değerli metallerde hareketlilik sürüyor...

Gümüş fiyatları, 13 Mart'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI SIÇRADI

ABD ve İran arasındaki savaşın belirsizliği devam ederken barış yollarının tıkanıp tekrardan savaşın başlayacağına dair tahminler öne çıkmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesinde İran'a yönelik aksiyon alıp almayacağı belirsizliğini korurken altın fiyatları yataya yakın eskide seyrederken, Brent petrol fiyatı 100 doların üstündeyken gümüş fiyatları bir anda sıçrama gösterdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş, güne 79,41 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,09 dolar, en yüksek de 83,19 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 82,84 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115,19 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 114,73 dolar, en yüksek de 121,33 dolar seviyesi görüldü.

Şu sıralar 120,80 dolardan işlem geçiyor.