Gümüşte sert yükseliş: Gözler 78 dolar eşiğinde

Gümüş kanadında toparlama sürüyor...

İran’ın haftalardır süren çatışmaların sona ermesi için ABD’den gelen yeni önerileri değerlendirdiği, Çin’in de diplomatik baskıyı artırdığı yönündeki iddialar küresel piyasalarda iyimserliği destekledi.

Bu gelişmeler, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine rağmen altın ve gümüşte de yükselişi beraberinde getirdi.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Uluslararası piyasalarda gümüş yüzde 6’nın üzerinde değer kazanarak 78,32 dolar seviyesine kadar çıktı. Türkiye’de ise gram gümüş 113,36 TL civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, jeopolitik gerilimin azalmasına rağmen değerli metallerde yaşanan yükselişin piyasadaki yeni yatırım eğilimlerini ortaya koyduğunu belirtiyor.

SPEKÜLATİF ENSTRÜMANA DÖNÜŞTÜ

Analistlere göre özellikle gümüş, son dönemde klasik savunma aracı kimliğinden uzaklaşıp daha spekülatif hareket eden bir yatırım enstrümanına dönüştü.

Körfez bölgesindeki tansiyonun düşmesiyle petrol fiyatlarının baskılanması ve risk iştahının artması da bu eğilimi güçlendirdi.

Altın fiyatları da olumlu beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürerek önemli direnç seviyelerini geride bıraktı.

Uzmanlar, kısa vadede kritik seviyelerin korunması halinde yeni alım dalgalarının görülebileceğini ifade ediyor.

83 DOLAR BANDI KRİTİK SEVİYE

Gümüş tarafında ise 78 dolar seviyesi yakından izleniyor.

Analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin hız kazanabileceğini ve bir sonraki hedefin 83 dolar bandı olabileceğini değerlendiriyor.

Ancak 78 doların aşılamaması halinde yeniden satış baskısının gündeme gelebileceği belirtiliyor.