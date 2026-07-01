Gündelikçi fiyatları ekstra temizlik talebine göre değişiyor

Temizlik işçilerinin çalışma koşulları, son dönemde artan iş yükü ve eleman eksikliği nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Yoğun iş temposu nedeniyle ev temizliğine vakit ayıramayanların ilk tercihi gündelik temizlikçiler oluyor.

Ancak son yıllarda hem güvenilir ve deneyimli temizlikçi bulmak zorlaşırken hem de talebin artmasıyla gündelik ücretler geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde yükseldi.

Ev temizliği hizmetlerinde cam silme, kapı temizliği ve genel alan temizliği çoğu zaman tek paket fiyat içine dahil edilirken, detaylı ve kapsamlı temizlik taleplerinde ek ücretlendirme yaptığı görülüyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Gündelik temizlikçiler, 2+1 ev için tam gün en az 3 bin lira kabul ediyor.

Geldikleri eve daha fazla kirle mücadele etmemek açısından haftalık ya da 15 günlük periyodlarla gelmek istiyorlar.

Temizlik malzemeleri fiyatın dışında tutuluyor ve temizlikçi kendi markalarının evde bulunmasını tercih ediyor.

Bütün bir evin işi bir günde bitirilemeyeceği için genel temizlik yapıyorlar. El oyalayan, zaman alan diğer işleri geldikleri güne paylaştırıp dönüşümlü olarak yapıyorlar.

Gündelikçiler yevmiyeleri dışında yemek ve ulaşım masrafını da talep ediyor. Ödemesini iş bitiminde nakit olarak elden tahsil ediyor.

EKSTRAYA GİREN İŞLER

Genel ev temizliği, süpürme, silme, toz alma, cam silme, mutfak, banyo temizliği verilen hizmetin içine dahil.

Gündelik temizlikçiler, bazı işleri ek zaman ve iş yükü getiriyorsa ek ücret olarak yapıyor ve bu işlerin her biri için ortalama 500 lira talep ediyor.

Ekstraya giren işler:

-İnşaat ya da boya-badana temizliği

-Ütü yapmak

-Çamaşır yıkamak, katlayarak kaldırmak

-Banyo ve mutfak duvarlarıyla dolaplarını silmek

-Büfe ve dolap içlerinin tozunu alarak, yerleştirmek

-Fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi içi temizliği

GÜNLÜK SİGORTA YAPIN

Ev işlerinde ayda 10 günden az çalışan gündelik temizlikçilerin sigortasını (iş kazası ve meslek hastalığı) e-Devlet üzerinden yapılıyor ve halen günlük sigorta primi 22,02 TL olarak hesaplanıyor.

ADIM ADIM SİGORTA ÖDEMESİ

Türkiye.gov.tr adresinden "4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama" alanına bilgiler giriliyor, temizlikçinin T.C. kimlik numarası ve çalışacağı gün seçiliyor, belirtilen günlük iş kazası ve meslek hastalığı primi sistem üzerinden kredi veya banka kartı ile ödeniyor.