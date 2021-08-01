1 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, 96 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınında vaka sayıları son 4 gündür 22 binlerde seyrediyordu. Bugün sayı 20 bin seviyesine geriledi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 890

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 73 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 37 bin 606, 2. doz uygulanan aşı miktarı 27 milyon 413 bin 124, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 4 milyon 920 bin 498 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 73 milyon 371 bin 498.

BAKAN KOCA: AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun."