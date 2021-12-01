1 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

1 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 1 Aralık Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 12,97 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 12,97 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

1 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 13,5320 liradan, euro ise 15,3720 liradan güne başladı

. İstanbul Kapalıçarışı'da 13,5300 liradan alınan dolar, 13,5320 liradan, 15,3700 liradan alınan euro ise 15,3720 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 13,09 liradan, euro ise 14,89 liradan satılmıştı.