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    Pençe Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit harekatında yaralanan Uzman Çavuş Halil Yiğit'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
    • 28.11.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 22:32
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    Pençe Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu

    Yurt genelinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Teröristlere nefes dahi aldırmayan Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlara imza atıyor.

    Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haber geldi.

    Yaralanan asker de şehit oldu

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 3 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralanan askerlerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in de şehit olduğunu bildirdi.

    "Kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Halil İbrahim YİĞİT yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    İstanbul'a şehit ateşi düştü

    Şehidin İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.

    Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

    Pençe Kilit operasyonunda yaralanan 1 asker şehit oldu #1


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