Petrol
98.38
-4.28%
Euro
16.02
-0.15%
Dolar
14.69
-0.38%
Altın
928.26
0.52%
Borsa
2435
1.76%
Bitcoin
611.544
-3.63%
BTXN Coin
30.77
-2.31%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    1 depoda büyük fark edecek! Bu geceden itibaren...

    100 doların altına düşen brent petrol fiyatları, akaryakıta da yansıyor. Araç sahipleri, 11 Nisan Pazartesi gecesi motorine gelecek indirimi bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 15:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 depoda büyük fark edecek! Bu geceden itibaren...

    Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Ukrayna savaşı endişesiyle 140 dolar civarına kadar yükselmişti.

    Yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, iç piyasada da hissedildi.

    Haftaua 100 doların altında başlayan petrol, sürücülerin yüzünü güldürdü.

    Araç sahipleri benzin ve motorindeki iniş çıkışları anbean takip ediyor.

    Gece yarısından sonra pompaya yansıyan fiyatlarda bu gece de bir düşüş yaşanacak.

    1 depoyu ciddi anlamda etkileyen benzin ve motorin indirimi ne kadar olacak merak konusu.

    Peki 11 Nisan Pazartesi akaryakıta ne kadar indirim gelecek? İşte ayrıntılar...

    Motorin indirimi yolda

    Türkiye'de, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.

    Bugün litresi 21,21 liradan olan motorin ile 65 litre deposu olan bir araç 1378 liraya dolarken, indirimle birlikte bu rakam 1311 liraya dolacak.

    Benzin grubunda ise bir değişiklik yapılmayacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Araştırma Komisyonu'ndan TBMM'ye müsilaja karşı 157 çözüm önerisi
    Yaşam

    Araştırma Komisyonu'ndan TBMM'ye müsilaja karşı 157 çözüm önerisi

    Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri kayıt altına alındı
    Kültür Sanat

    Elmalı'nın tarihi tahıl ambarları ve arı serenleri kayıt altına alındı

    Görüş Bildir