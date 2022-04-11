1 depoda büyük fark edecek! Bu geceden itibaren...

1 depoda büyük fark edecek! Bu geceden itibaren...

100 doların altına düşen brent petrol fiyatları, akaryakıta da yansıyor. Araç sahipleri, 11 Nisan Pazartesi gecesi motorine gelecek indirimi bekliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Ukrayna savaşı endişesiyle 140 dolar civarına kadar yükselmişti.

Yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, iç piyasada da hissedildi.

Haftaua 100 doların altında başlayan petrol, sürücülerin yüzünü güldürdü.

Araç sahipleri benzin ve motorindeki iniş çıkışları anbean takip ediyor.

Gece yarısından sonra pompaya yansıyan fiyatlarda bu gece de bir düşüş yaşanacak.

1 depoyu ciddi anlamda etkileyen benzin ve motorin indirimi ne kadar olacak merak konusu.

Peki 11 Nisan Pazartesi akaryakıta ne kadar indirim gelecek? İşte ayrıntılar...

Motorin indirimi yolda

Türkiye'de, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.

Bugün litresi 21,21 liradan olan motorin ile 65 litre deposu olan bir araç 1378 liraya dolarken, indirimle birlikte bu rakam 1311 liraya dolacak.

Benzin grubunda ise bir değişiklik yapılmayacak.