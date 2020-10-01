1 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin bugün 1407 hasta tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini Bilim Kurulu ile yaptığı toplantı sonrası canlı yayında açıkladı.

BUGÜN 67 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1407 yeni hasta tespit edilirken 67 kişi yaşamını yitirdi.

Tedavi altındaki 1402 kişi ise sağlığına kavuştu.

Toplamda koronavirüs salgınına yakalanan hasta sayısı ise 320 bini buldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." notuyla yaptı.