1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "1 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Son olarak 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Peki, 1 Eylül Perşembe 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

3'LÜ İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Eylül Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim gelmesi bekleniyor.

LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Motorin litresi 26.09 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

Ankara

Ankara Motorin litresi 27.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

İzmir

İzmir Motorin litresi 27.04 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.