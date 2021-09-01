1 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 23 bin 946 yeni vaka tespit edilirken, 290 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 946

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 95 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 48 milyon 563 bin 507, 2. doz uygulanan aşı miktarı 37 milyon 368 bin 108, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 661 bin 464 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 94 milyon 873 bin 884.

BAKAN KOCA: BÖYLE DEVAM EDERSE, 335 BİN VAKAMIZ, 4 BİN CAN KAYBIMIZ OLUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz."