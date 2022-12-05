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    1 gramda bile hissedilecek! Altın fiyatları yılbaşında ne olur? Altın yıl sonu tahmini 2022

    Altın yatırımcıları, yılın son günlerinde altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Yıl sonu altın tahminleri ekonomi gündeminin merak konuları arasında. Peki altın yılbaşında kaç lirayı görecek?
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 13:02
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    1 gramda bile hissedilecek! Altın fiyatları yılbaşında ne olur? Altın yıl sonu tahmini 2022

    Alıcısının saniye saniye takip ettiği, yatırımcısının ise keyfini sürdüğü altın fiyatları yükselişini koruyor.

    2022 yılının son günlerinde, altın fiyat tahminleri ekonomi gündemini meşgul ediyor.

    Haftaya 1076 TL'den başlayan gram altın ve 1174 TL'den başlayan çeyrak altın yıl sonunda ne kadar olacak merak ediliyor.

    Önümüzdeki hafta FED'in de faiz kararından etkilenmesi beklenen altın fiyatları için yıl sonu tahminleri başladı.

    Peki altın fiyatları yılbaşında ne kadar olur? Altın alınır mı satılır mı? İşte 2022 altın yıl sonu tahmini...

    1 gramda bile hissedilecek! Altın fiyatları yılbaşında ne olur? Altın yıl sonu tahmini 2022 #1

    Altın yıl sonu tahmini 2022

    Uzmanlarda altın fiyatları için görüş birliği hakim...

    Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırımları sonrasında dolardaki değerlenmeyle birlikte düşüşe geçmişti. Ancak altın fiyatlarının yılı yükselişte kapatması öngörülüyor.

    2022 yılı Ocak ayında gram altın 800 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Bu yıl enflasyon resmi olarak sene sonunda yüzde 80’i görürse hesaplamaya göre gram altının 1450 TL’yi görebilmesi mümkün geliyor.

    2023 yılında yeni bir rekorlar başlaması beklenen altın için sarraflardan da yatırım yapın tavsiyesi geliyor.


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