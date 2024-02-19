1 hafta oldu! Erzincan'daki heyelan bölgesinde toprak ve su analizleri yapılıyor İliç’teki altın aranan madende yaşanan heyelanda 7’nci güne girilirken 2 bin 700 kişilik ekip, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak çalışma yapıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Erzincan'da 13 Şubat günü heyelanın yaşandığı bölgede ekipler gece-gündüz çalışıyor.

Altın maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçiye 1 haftadır ulaşılamıyor.

Ailelerin acılı bekleyişi devam ederken umutlar her geçen gün artıyor.

Buna rağmen ilk günden bu yana bölgede görev alan ekipler, her geçen gün çalışmaları genişletiyor.

2 bin 700 ekip görevde

Heyelan iki yönlü olarak gerçekleşerek yığın liç alanından dere yatağı ile hemen arkasında bulunan manganez ocağı bölümüne doğru aktı.

Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına; AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 700 civarında personel katılıyor.

8 bölüme ayrıldı

Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik drone'lar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak çalışmalara destek veriyor.

Havadan ve karadan destek

Kayıp işçilerden 6'sının bölgedeki dere yatağına kayan toprak kütlesinin içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırılıyor.

Sudan örnekler alınıyor

Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor.

Heyelan riskine karşı güvenlik tedbirlerinin alındığı, bölgede ayrıca toprak ve su analizleri de yapılıyor.

6 kişi tutuklandı

Öte yandan sorumlular için de soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.