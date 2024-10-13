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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Şehrin ve vatandaşların güvenliğini korumak için birçok noktada trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında kurallara uymayan binlerce sürücüye ceza uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

2 MİLYON 912 BİN 029 ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 912 bin 029 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322 sürücüye işlem yapıldı.

"TOPLAM 549 BİN 57 ARACA İŞLEM YAPILDI"

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233

Sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"ÖLÜMLÜ TARFİK KAZALARININ YÜZDE 37,5'İ HIZ KAYNAKLI"

Aşırı hızla mücadele önceliklerimiz arasında. Hız kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi için mobil radar araçlarımız ve elektronik denetleme sistemlerimizle, hız denetimlerimiz gündüz ve gece olarak sürmekte.



TRAFİK KAZALARININ NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA AŞIRI HIZ GELİYOR



2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 038 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının %37,5’i hız kaynaklı.

"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VARDIR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL"