1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 bin 678 kişinin sınır dışı edileceğini, 238'inin ise bu gece gönderileceğini aktardı.

Düzensiz göçle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Aralıksız çalışmalar devam ederken İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

Valilik, 1 hafta içerisinde 7 bin 678 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.

"2 bin 442'si gönderildi"

Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir."





İşlemi tamamlanan 238 göçmen bu gece gönderilecek

AA'nın aktarımına göre, işlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bir diğer yandan ise dün İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana, 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtmişti.