Petrol
117.5
1.64%
Euro
17.6339
0.07%
Dolar
16.4313
0.22%
Altın
969.54
0.01%
Borsa
2578
1.23%
Bitcoin
520.737
0.05%
BTXN Coin
12.55
2.95%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    1 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 1 Haziran Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 01.06.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 Haziran Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 1 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    1 Haziran dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 16,3930 liradan, euro ise 17,5510 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarışı'da 16,3910 liradan alınan dolar 16,3930 liradan, 17,5490 liradan alınan euro ise 17,5510 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,39 liradan, euro ise 17,56 liradan satılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi

    ABD, yalnız yaşayan yaşlılara robot dağıtacak
    Teknoloji

    ABD, yalnız yaşayan yaşlılara robot dağıtacak

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir