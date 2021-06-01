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1 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 112 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.06.2021 - 19:37
- Güncelleme : 01.06.2021 - 19:54
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİN 112
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 602 semptomlu hasta belirlendi.
129 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 457 kişi sağlığına kavuşurken, 129 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 656 oldu.