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    1 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    1 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 112 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.06.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 19:54
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİN 112

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 602 semptomlu hasta belirlendi.

    129 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 9 bin 457 kişi sağlığına kavuşurken, 129 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 656 oldu.

    1 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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