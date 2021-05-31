1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Kademeli normalleşme sürecinin ilk aşaması, 1 Haziran'da sona eriyor. Bu nedenle yarın okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Haziran’da okullar açılacak mı? İşte detaylar..

Geçtiğimiz ay koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmış ve bu süreçte yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti.

Ardından 17 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme kararları uygulanmaya başlandı. Bu süreçte de uzaktan eğitime devam edilmesi yönünde karar verildi.

Kademeli normalleşmenin ilk aşaması bugün sona ererken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yarın okulların açılıp açılmayacağı konusu yerini aldı.

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı nedeniyle 1 Haziran'da okullar açıllacak mı? Yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı, hangi sınıflarda? soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte son gelişmeler...

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Uzaktan eğitim sürerken 18 milyon öğrenci ve yüz binlerce öğretmen, 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak kararlara odaklandı. Uzaktan eğitimin sona ermesini bekleyen öğrenciler, yüz yüze eğitim başlayacak mı sorusuna dair resmi açıklamaları araştırıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen kademeli normalleşme sürecinde MEB, bazı kademelerde 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.