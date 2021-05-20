1 Haziran'da yasaklar bitecek mi? Kademeli normalleşme takvimi 2021

Kademeli normalleşme tedbirlerinin esnetilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran'ı işaret etti. Peki 1 Haziran'da yasaklar bitecek mi, tam açılma olacak mı? İşte kademeli normalleşme takvimi 2021..

Tam kapanma sonrası koronavirüs ile mücadelede vaka sayılarında azalma yaşandı. Ancak tedbirin elden bırakılmaması adına ülke genelinde belirli yasaklar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirildi.

Kademeli normalleşme takvimi ile sürecin devam edeceği belirtilirken gözler 1 Haziran'a çevrildi. Peki 1 Haziran'da yasaklar bitecek mi? Haziran ayında tam açılma olacak mı? İşte ayrıntılar..

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR BİTECEK Mİ?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık. Bir müddet daha dikkatli gitmek mecburiyetinde olduğumuzu kabul etmeliyiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeye değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Geldiğimiz noktada günde 250-300 kişi kaybediyor. Alınan tedbirlerle vaka sayıları 60 binlerden 10 binlere düştü. Vatandaşlarımız büyük fedakarlık gösterdi. Vaka sayıları düşüşe geçti. 1 Haziran’dan sonra bir takım tedbirlerimiz olabilir ancak aşılamalar olursa adım adım rahatlayacağını tahmin ediyorum.

Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran’dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir.

Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak."