1 Kasım Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 74 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs tablosu bugün de kamuoyu ile paylaşıldı.

Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 2 bin 106 kişi daha koronaya yakalandı.

Tedavi altındaki 1515 kişi sağlığına kavuşurken 74 kişi yaşamını yitirdi.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ BUGÜN DE DEVAM ETTİ"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun." notuyla yaptı.