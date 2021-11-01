1 Kasım Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 678 kişinin daha korona testi pozitif çıktı. 217 kişi hayatını kaybetti. Haritada ise, aşılamada kırmızı olan tek il Şanlıurfa olduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 678

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: ARTIK HIZLI TIRMANIŞ VE PİKLER GÖRMÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75’i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var."

HARİTADAKİ TEK KIRMIZI İL: ŞANLIURFA

Covid-19 ikinci doz aşılamada oranın yüzde 75'i geçtiği haritada tek kırmızı il, Şanlıurfa kaldı.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 437 bin 166, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 758 bin 456, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 177 bin 957 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 486 bin 234.