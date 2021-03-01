1 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 130 bin 536 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı.

9 BİN 891 VAKA

Yapılan testler sonucu 9 bin 891 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

69 CAN KAYBI

69 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 638'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören 5 bin 947 kişi ise sağlığına kavuştu.