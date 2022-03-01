Euro
15.49
-0.50%
Dolar
13.92
0.54%
Altın
866.59
1.88%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
605.846
5.81%
BTXN Coin
37.15
1.14%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    1 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 59 bin 885 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 203 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 20:03
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 20:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 59 BİN 885

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıkarken, 203 kişi ise hayatını kaybetti.

    "VİRÜSE KARŞI YAYGIN MÜCADELE ARTIK AŞIYLA VEİRLİYOR"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız."

    1 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    'Acilen Avrupa Birliği'ne katılmak istiyoruz'
    Dünya

    'Acilen Avrupa Birliği'ne katılmak istiyoruz'

    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı
    Gündem

    Şırnak'taki yaylada kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

    Görüş Bildir