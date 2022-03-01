1 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 59 bin 885 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 203 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 59 BİN 885

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıkarken, 203 kişi ise hayatını kaybetti.

"VİRÜSE KARŞI YAYGIN MÜCADELE ARTIK AŞIYLA VEİRLİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız."

