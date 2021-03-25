1 Mart'tan bu yana Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist öldürüldü

1 Mart'tan bu yana Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Akar: "1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile telefonda görüştü.

Akar görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar:

"1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Rus Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüştüm. Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün bu farklılıkları, mutabakat muhtırasına ihlalleri, karşılıklı tedbirleri alınması konusunda mutabık kaldık."

AYRINTILAR GELİYOR..

1 Mart'tan bu yana Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist öldürüldü ViDEO