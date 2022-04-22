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- 1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...
1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl Ramazan arifesine denk geliyor. Peki 1 Mayıs hangi gün, resmi tatil mi?
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 10:13
Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir zaman kala '1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
1 Mayıs 2022 bu sene Ramazan Bayramı arifesiyle aynı güne denk geliyor.
Peki,1 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...
1 Mayıs 2022 ne zaman?
2022 yılında 1 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 1 Mayıs'ta kamu, devlet ve okullar zaten haftasonu olduğu için kapalı olacak.