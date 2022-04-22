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    1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...

    1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl Ramazan arifesine denk geliyor. Peki 1 Mayıs hangi gün, resmi tatil mi?
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 10:13
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    1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...

    Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

    Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir zaman kala '1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

    1 Mayıs 2022 bu sene Ramazan Bayramı arifesiyle aynı güne denk geliyor.

    Peki,1 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

    1 Mayıs 2022 ne zaman?

    2022 yılında 1 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 1 Mayıs'ta kamu, devlet ve okullar zaten haftasonu olduğu için kapalı olacak.

    1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram... #1

    1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram... #2


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