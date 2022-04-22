1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...

1 Mayıs 2022 hangi güne denk geliyor, tatil mi? Hem arife hem bayram...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, bu yıl Ramazan arifesine denk geliyor. Peki 1 Mayıs hangi gün, resmi tatil mi?

Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatil günleri, vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir zaman kala '1 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

1 Mayıs 2022 bu sene Ramazan Bayramı arifesiyle aynı güne denk geliyor.

Peki,1 Mayıs ne zaman, hangi gün? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

1 Mayıs 2022 ne zaman?

2022 yılında 1 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 1 Mayıs'ta kamu, devlet ve okullar zaten haftasonu olduğu için kapalı olacak.