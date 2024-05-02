1 Mayıs gözaltılarında 182 kişi serbest bırakıldı 1 Mayıs’ta kısıtlama tedbirlerine rağmen Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkmak isteyen ve polise saldırarak gözaltına alınan 217 kişinin 182’si, işlemlerinin tamamlanmasının ardından gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dün İstanbul'da 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü oldukça hareketli geçti.

Taksim Meydanı'na girişlerin kapatılmasına rağmen gitmek isteyen bazı göstericiler, polise saldırdı.

Bu kapsamda da bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar arasındaki 217 kişi gözaltına alındı.

DHKP/C soruşturmalarında isimleri çıkt

İstanbul’da yasaklanan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine çıkmak isteyen, aralarında geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C soruşturmalarında adı karışan F.O., F.S., A.L.C., E.K., H.B.Y. ve M.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 217 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

35 kişi savcılığa çıkarılacak

Marjinal grupların gerçekleştirdiği yasadışı eylemde 28 polis yaralanırken, polise taş, sopa ve demir çubuklarla saldıran şüphelilerin 182’si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 35 kişinin ise ‘mevcutlu’ olarak savcılığa çıkarılması bekleniyor.

28 polis yaralandı

Diğer yandan, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran 217 kişi gözaltına alındı” ifadelerini kullanmıştı. Yerlikaya, eylemlerde 217 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 28 emniyet mensubunun da yaralandığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)