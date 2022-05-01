1 Mayıs İşçi Bayramı 2022: En yeni, resimli, anlamlı ve farklı Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri

1 Mayıs İşçi Bayramı 2022: En yeni, resimli, anlamlı ve farklı Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri

Emeğin ve alın terinin öneminin vurgulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, bugün kutlanıyor. İşte sizler için en yeni, anlamlı ve farklı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini derledik.

İşçilerin hakkının gözetilmesi ve savunulması amacıyla ortaya çıkan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de resmi bayram olarak kutlanıyor.

1923 tarihinden beri ülkemizde kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda emeğin ve alın terinin önemi vurgulanıyor.

Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili paylaşım yapacak olanlar, en güzel, yeni, anlamlı ve farklı 1 Mayıs mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Günün anlamını vurgulamak isteyenler için Twitter, Whatsapp, SMS ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından paylaşılabilecek en anlamlı 1 Mayıs mesajlarını derledik.

İşte en güzel, resimli, yeni ve farklı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları ve en anlamlı Emek ve Dayanışma Günü mesajları ve sözleri...

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama mesajları 2022

Her zaman ve her koşulda hayatın devamı için emek veren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Üreten, hayat veren, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

Herkesin adil bir şekilde çalıştığı, hiçbir işçinin hakkının yenilmediği, umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

Ülkemizin kalkınması ve geleceği için emeğini ortaya koyan, yüreğinde vatan sevgisi ile çalışıp, memleketimize değer katan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için canla başla alın ve akıl teri döken; güçlü Türkiye'nin mimarları işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.

1 Mayıs evde tek başına bırakamayacağı bebeğini alıp dünyayı sırtına alan Annenin tertemiz alın teridir.

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü’nü kutluyorum.

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

"Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir gelecek için mücadele günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Alın terini, çalışmanın onuru ve helal kazanç sağlamayı emeğin hazinesi olarak gören, ülkemizi kalkındırma ve zenginleştirme adına tüm gayreti ile çalışan işçi ve emekçilerimizin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en hassas duygularla tebrik eder sağlıklı, başarılı ve mutlu yarınlar dilerim.

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Vermeyin insana izin; kanması ve susması için, hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman

Çalışmak, en hayırlı sermayedir. Hz. Ömer

Çalışmadaki devamlılık, her güçlüğü yener. Anthony Trollope

Yavaş ve sabırla çalışma, güzel işler üretir. Çin Atasözü

Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut olursun. Charles Dickens

Çalışırken, en çirkin insan bile güzeldir. Hz. Muhammed

En büyük makam en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Atatürk

İnsana ancak kendi çalıştığının, karşılığı vardır. Kur’an-ı Kerim

İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar