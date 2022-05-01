Taksim'e ulaşmayı hedefleyen kalabalık grup, polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe geçen grupla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim ve çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

Güvenlik güçleri, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen bölgede alarm durumuna geçti.

Taksim ve çevresinde önlemler alındı

AA'nın haberine göre, önlemler kapsamında Taksim Meydanı, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen göstericilerle polisler arasında arbede yaşandı.

Polisten kalabalık gruba müdahale

Kalabalık gruplar halinde hareket eden göstericilerin ilerleyişine güvenlik güçlerince izin verilmedi.

Bunun üzerine polisin, grubu durdurmasıyla yaşanan arbede kameralara yansıdı. Taksim'e çıkmak isteyenler arasında gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

1 Mayıs kutlamalarında Taksim'e yürümek isteyen grupla polis arasında arbede ViDEO

Tedbirler en üst seviyede

Bu arada Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup sloganlar atarak meydana yürümek istedi. Polis ekipleri slogan atan kişileri uzaklaştırdı.

22 gösterici gözaltında

Öte yandan, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Grubun önü polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. 22 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.