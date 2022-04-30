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- 1 Mayıs Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? Arife ve bayramda otobüs, metro, metrobüs...
1 Mayıs Pazar toplu taşıma ücretsiz mi? Arife ve bayramda otobüs, metro, metrobüs...
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 10:19
- Güncelleme : 30.04.2022 - 10:31
2022 yılında Ramazan Bayramı arife günü ve işçi bayramı aynı günde denk geliyor.
1 Mayıs'ta yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.
1 Mayıs Pazar gününe özel tarife, İBB tarafından vatandaşlara duyuruldu.
Peki, Arife günü otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 1 Mayıs Pazar otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...
1 Mayıs Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.