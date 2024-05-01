ensonhaber.com

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

Yurdun dört bir yanında kutlanan 1 Mayıs'ta, İstanbul'da bulunan bazı gruplar Taksim Meydanı'nda gitmek istedi.

Kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri sabahın erken saatlerinde Saraçhane'de toplandı.

Polise saldıran gruplar çöplerini bırakıp gitti

Çeşitli provokatif eylemler gerçekleştiren gruplar, güvenlik önlemi alan polislerle arbedeye girdi, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı, polisleri tehdit etti.

Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, 210 kişi ise gözaltına alındı..

Her 1 Mayıs günü olduğu gibi bu sene de cefayı temizlik işçileri çekti..

Saraçhane'yi temizlik işçileri temizledi

Eylemciler dağıldıktan sonra ortaya Saraçhane'deki pislik ortaya çıktı.

Eylemcilerin etrafa attığı flamalar, su şişeleri ve taşları temizlik işçileri temizledi.

İlginizi Çekebilir Saraçhane'de kaldırım taşları söküldü, polisler yaralandı
İlginizi Çekebilir Saraçhane'de polise tehdit: Hepiniz yargılanacaksınız
İlginizi Çekebilir Saraçhane'de eylemciler polise damacana ile vurdu
İlginizi Çekebilir Komünistler Taksim'e çıkmak için polise saldırdı: 210 kişi gözaltına alındı