1 Mayıs sonrası temizlik gerçek işçilere kaldı 1 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane'de toplanan ve yasak olmasına rağmen Taksim'e yürümek isteyen grup, polisle çatıştı. Olayların ardından ardından iş yine temizlik işçilerine düştü.

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ensonhaber.com

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

Yurdun dört bir yanında kutlanan 1 Mayıs'ta, İstanbul'da bulunan bazı gruplar Taksim Meydanı'nda gitmek istedi.

Kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri sabahın erken saatlerinde Saraçhane'de toplandı.

Polise saldıran gruplar çöplerini bırakıp gitti

Çeşitli provokatif eylemler gerçekleştiren gruplar, güvenlik önlemi alan polislerle arbedeye girdi, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı, polisleri tehdit etti.

Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, 210 kişi ise gözaltına alındı..

Her 1 Mayıs günü olduğu gibi bu sene de cefayı temizlik işçileri çekti..

Saraçhane'yi temizlik işçileri temizledi

Eylemciler dağıldıktan sonra ortaya Saraçhane'deki pislik ortaya çıktı.

Eylemcilerin etrafa attığı flamalar, su şişeleri ve taşları temizlik işçileri temizledi.