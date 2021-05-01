1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 28 BİN 817

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 27 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 615 semptomlu hasta belirlendi.

373 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 81 bin 302 kişi sağlığına kavuşurken, 373 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 504 oldu.



