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1 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 01.05.2021 - 19:29
- Güncelleme : 01.05.2021 - 19:36
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 28 BİN 817
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 27 bin 817 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 615 semptomlu hasta belirlendi.
373 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 81 bin 302 kişi sağlığına kavuşurken, 373 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 504 oldu.