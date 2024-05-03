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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü oldukça hareketli geçti.

Taksim Meydanı'na girişlerin kapatılmasına rağmen gitmek isteyen bazı göstericiler, polislere saldırdı.

Bu kapsamda da bariyerlerle kapatılan noktalarda güvenlik güçleriyle çatışan marjinal gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı.

Olaylarda çok sayıda polis yaralanırken, şüpheliler tek tek tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla duyurdu.

Saraçhane Meydanı'nda polise saldıran 29 şüpheli, kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile tespit edilerek kaçtıkları adreste yakalandı.

"Polislerimize saldıran 29 şüpheli yakalandı"

Yapılan operasyona ilişkin görüntü de paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli, olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı.



Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.