1 Mayıs'ta polise tekme atanın "Basel" isimli Twitter fenomeni olduğu ortaya çıktı 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak için polise ayağındaki ABD markası olan Nıke ile vuran kişinin, X (Twitter) fenomeni Basel olduğu ve o anları da paylaştığı belirlendi.

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ensonhaber.com

Dün 1 Mayıs Emekçi ve Dayanışma Günü kapsamında yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.

Tansiyonun yükseldiği yer ise her yıl olduğu gibi yine İstanbul oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar kapatıldı.

Ancak buna rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bazı gruplar, polise zorluk çıkarttı.

Polise saldırdılar

Bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı.

Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.

Fenomen yakayı ele verdi

Göstericilerin polisle arbedesi sürerken, X (Twitter) fenomeni olan Basel isimli şahsın, polise ayakkabısıyla tekme attığı ortaya çıktı.

Polise saldıran Basel isimli fenomenin, ABD markası olan Nıke ile polise vurduğu görüldü.

Basel, kendi X hesabı üzerinden ise bölgeye gittiği anları da yayınladı.

Basel'in polise tekme atarken giydiği ayakkabı ve montun fiyatı ise şöyle;

Giydiği mont: 6000 TL

Giydiği ayakkabı: 6000 TL