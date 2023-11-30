1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Suç örgütlerinin kökünü kazımakta kararlı olan İçişleri Bakanlığı, son olarak akaryakıt kaçakçılarına yönelik "Çengel-3" operasyonunu düzenledi.

46 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 278 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL

91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

Toplamda ise 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyona ilişkin duyuruyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

"Operasyon, vergi kaybının önlenmesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla yapıldı"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin emeklerine, helal rızkına, bereketli kazancına göz diken her kim varsa karşılarında biz varız.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı birimleri de katıldı: Yaklaşık 13 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi