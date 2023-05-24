1 milyon Suriyeli için dönüş projesinde temeller atıldı Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için hazırlanan büyük dönüş projesinin ilk adımı atıldı. Katar'ın finanse ettiği 240 bin konuttan 5 bininin temeli Cerablus'ta atıldı.

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Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden temizlenen bölgelerde Suriyelilerin geri dönüşü için büyük bir proje başlatıldı.

240 bin konuta 1 milyon Suriyeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı; 1 milyon Suriyelinin geri dönüş projesi kapsamında bölgede 240 bin aile için 240 bin konut yapılacak.

Bu kapsamda 1 milyon Suriyeli kendi topraklarlarına dönecek.

Suriye'nin kuzeyinde 9 bölgede konut projelerinin hazırlığı yapıldı.

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Finansman Katar'dan

Yapılan anlaşmalar kapsamında 240 bin konutun yapımı için tüm finansmanı Katar devleti üstlendi.

Cerablus'taki projenin detayları

Bu kapsamda, AFAD Başkanlığı koordinesinde Katar Devletinin katkılarıyla ilk olarak Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana 5 bin daire olacak şekilde bir şehrin inşası gerçekleştirilecek.

Şehir, 5 bin daire ve bir cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesislerini içerecek. Şehir ayrıca, asfalt yollar, açık alanlar, bahçeler, elektrik şebekesi ve su deposu gibi altyapıyı da bulunacak.

Süleyman Soylu temel atma programında

Cerablus İlçesi Ras-ul Cavz bölgesindeki alana yapılması planlanan 5 bin sosyal konutun temel atma programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

Projeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, "Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşlerinin sağlanması için Katar Kalkınma Fomu ve AFAD iş birliğinde Suriye'de 9 ayrı bölgede 1 yıldır 1 milyon insanın yaşayacağı 240 bin konutun ilk etabının temel atma törenini gerçekleştirdik.

Burada yapılan başlangıç, dünyada ekilen nefret tohumlarını ortadan kaldıracak.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sn. Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.