1 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1424 semptomlu hasta belirlendi.

176 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 20 bin 817 kişi sağlığına kavuşurken, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bine yaklaştı.



