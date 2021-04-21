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    1 Ocak 2021'den itibaren 836 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:21
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    1 Ocak 2021'den itibaren 836 terörist öldürüldü

    Havada, karada ve denizde amansız mücadelesini sürdüren Mehmetçik, her yeni gün başarılarına başarı katıyor...

    "Son terörist öldürülünceye kadar" parolasıyla yola çıkan kahramanlar, terör örgütü eylemcilerine göz açtırmıyor.

    836 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü bildirildi.

    Bu kapsamda 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    4 AY DOLMADI

    Henüz 4 ay dolmadan örgüte büyük bir darbe vurulduğu rakamlara yansırken, kahraman komandoların operasyonlarına devam edeceği aktarıldı.

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